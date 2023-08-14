رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 عبر موقع التنسيق والحد الأدنى للكليات

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الحد الأدني للقبول في الجامعات هذا العام والتي جاءت كالتالى:

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

٩١.٣٤ طب بشري

٩٠.٩٧ أسنان

٩٠.١٢ العلاج الطبيعي

٨٩.٥١ الصيدلة

٨٥ الهندسة

٨٦.٤٦ العلوم السياسية للأدبي

٨٤.٥١ للألسن

٨٣.٦٥ للإعلام

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه يوجد أماكن شاغرة في البيطري والذكاء الاصطناعي والعلوم.

وتبدأ المرحلة الثانية غدًا الثلاثاء وتستمر حتى السبت المقبل بالحد الأدنى رسميًا

الشعبة العلمية 60.98%

الشعبة الادبية 58.05%

كما وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل يعلن عنها تباعا من مكتب التنسيق في بيانات رسمية، لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية.

موقع التنسيق الإلكتروني

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الانفوجراف التوضيحي ودليل "سؤال وجواب" يتضمنان العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، والتي تم تجميعها من استفسارات وتساؤلات الطلاب خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الفيديو التوضيحي المرفق يتضمن كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مشيرًا إلى أنه يمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي: