قبل الاعلان عن النتيجة.. رابط موقع التنسيق الالكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام 2023 للثانوية العامة، اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس، وذلك من خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، مسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وبالتزامن مع الاعلان عن نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى ازداد البحث من قبل العديد عبر محرك "جوجل" عن رابط موقع التنسيق الالكتروني كونه أكثر ما يحصل على اهتمام خلال هذه الأيام بسبب التقديم على الكليات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وظهور النتيجة، ونقدم لكم من خلال هذه السطور رابط موقع التنسيق الالكتروني.

يترقب العديد من الطلاب والأهالي ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولي، وكذلك بدأ العمل في تنسيق المرحلة الثانية، وذلك عقب الإعلان عن فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023 لعدد 112240 طالب وطالبة من كل الشعب بالثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، بحد أدني 362 درجة للشعبة العلمية بنسبة 88.29%، والحد الأدني 289.5 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 70.61%، و 342 درجة للشعبة الهندسية بنسبة 83.41%.

ويمكن الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابـــط، للحصول على النتيجة فور الإعلان عنها.

وللحصول على النتيجة يجب اتباع عدة خطوات، وتبدأ بـ:

-الضغط على نتائج تنسيق المرحلة الأولى.

-ثم يتم كتابة الرقم السري وكذلك رقم الجلوس.

ثت يتم إعادة كتابة الرقم التأكيدي.

ويليه الضغط على أيقونة عرض النتيجة، ثم الضغط على كلمة طباعة بطاقة الترشيح.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني:

يمكن الحصول على خدمة التنسيق الاجتماعي عبر معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

ويمكن أيضًا عن طريقا لكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.