الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موقع التنسيق الإلكترونى| رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للثانوية العامة 

تنسيق
تنسيق

تصدر رابط موقع التنسيق الإلكتروني لاستخراج نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 وتسجيل رغبات تنسيق الكليات خلال الساعات الجارية بالتزامن مع ظهور رسالة ترقبوا ظهور النتيجة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للثانوية العامة 

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للثانوية العامة، اليوم الإثنين 14 أغسطس، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، إلى جانب مسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023 لعدد 112240 طالب وطالبة من كل الشعب بالثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:-

  • الحد الأدنى 289.5 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 70.61%.
  • الحد الأدنى 342 درجة للشعبة الهندسية بنسبة 83.41%.
  • الحد الأدنى 362 درجة للشعبة العلمية بنسبة 88.29%.

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رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

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رابط موقع التنسيق الإلكتروني 

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
  • الضغط على نتائج تنسيق المرحلة الأولى.
  • كتابة الرقم السري ورقم الجلوس.
  • إعادة كتابة الرقم التأكيدي.
  • الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
  • الضغط على زر طباعة بطاقة الترشيح.
  • التأكد من وجود طابعة لديك وبها أوراق.
  • وإذا لم تتوفر طابعة في حاسبك الشخصي يمكن طباعة بطاقة الترشيح في مكتب خارجي.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة وتفعيل موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية خلال المؤتمر الصحفى ظهر اليوم.

ويمكن تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • الدخول على موقع تنسيق الجامعات 2023 عبر رابط https://tansik.digital.gov.eg/.
  • اختر مصدر الشهادة التى حصل عليها الطالب.
  • إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.
  • اكتب الرقم السري الموجود في استمارة النجاح في الثانوية العامة 2023.
  • كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.
  • الضغط على الخطوة الثانية.
  • كتابة بيانات الطالب الأساسية.
  • مراجعة البيانات جيداً.
  • اختر الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.
  • الضغط على جملة الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملئ الرغبات.
  • عقب ملئ الرغبات أعد تسجيل البيانات مرة أخرى.
  • الضغط على “كلمة تسجيل”.
  • أخيرًا قم بطباعة الاستمارة، ثم اختر صيغة Microsoft Print To PDF.

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