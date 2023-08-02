الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطب يبدأ من 65 ألفا.. مصاريف الجامعات الخاصة 2023

تنسيق الكليات 2023
تنسيق الكليات 2023

تصدرت مصاريف الجامعات الخاصة 2023 قائمة بحث الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة وإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للقبول في الكليات 2023.

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تسجيل الرغبات للقبول في الكليات للمرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني بداية من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.

وحددت الوزارة الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الكليات 2023 على النحو التالي:- 

تنسيق الكليات 2023 الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر 2230

تنسيق الكليات 2023الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر 15013

تنسيق الكليات 2023 الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر 74923

مصاريف الجامعات الخاصة 2023

في سياق متصل، أعلنت عدد من الجامعات الخاصة قيمة المصروفات المطلوبة للدراسة بهًا وفقا لكل كلية، نستعرضها عبر السطور التالية:-

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

  • كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.
  • كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.
  • كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.
  • كلية طب الأسنان: 145 ألف جنيه.
  • كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.
  • كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر

  • كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.
  • كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.
  • كلية الصيدلة: 100 ألف جنيه.
  • كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.
  • كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.
  • كلية التربية: 30 ألف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة| قائمة مصروفات الجامعات الأهلية 2023 للكليات

قيمة مصروفات المدارس الحكومية بالرقم القومي 2023/2024 والفئات المستثناة

رئيس جامعة الجلالة: مصروفات الجامعة أقل منها فى العديد من الجامعات الخاصة (خاص)

المنصورة الجديدة والجلالة.. مصاريف الجامعات الأهلية 2023

مصاريف الجامعة الحديثة MTI

  • كلية الطب البشري: 64 ألفًا و950 جنيهًا.
  • كلية الهندسة: 24 ألفًا و800 جنيه.
  • كلية الصيدلة: 42 ألفًا و250 جنيهًا.
  • كلية طب الأسنان: 54 ألفًا و450 جنيهًا.
  • كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي: 28 ألفًا و800 جنيه.
  • كلية الإعلام: 21 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الأهرام الكندية

  • كلية الصيدلة الإكلينيكة: 100 ألف جنيه.
  • كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه.
  • كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.
  • كلية طب الأسنان: 135 ألف جنيه.
  • كلية الإعلام: 40 ألف جنيه.
  • كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه.

مصروفات جامعة المستقبل

  • كلية الصيدلة: 108 آلاف جنيه.
  • كلية الهندسة: 75 ألف جنيه.
  • كلية طب الأسنان: 180 ألف جنيه.
  • كلية علوم الحاسب: 73 ألف جنيه.
  • كلية الاقتصاد: 60 ألف جنيه.
  • كلية علوم الإدارة: 65 ألف جنيه.
تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى مصاريف الجامعات الخاصة 2023 مصاريف الجامعات الخاصة مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مصاريف الجامعة الحديثة MTI مصروفات جامعة الأهرام الكندية مصروفات جامعة المستقبل

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