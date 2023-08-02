المنصورة الجديدة والجلالة.. مصاريف الجامعات الأهلية 2023

مع بدء اختبار القدرات حرص الطلاب وأولياء الأمور معرفة مصاريف الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها، حيث سيعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، ويكون برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، بصفته وزير التعليم العالي ليكون بحضور رؤساء الجامعات، لوضع الحدود الدنيا للكليات والقيام بالكشف عن تفاصيل التنسيق.

مصاريف الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها

وتنشر «الدستور» في هذه النقاط التالية مصاريف الجامعات الأهلية 2023 لمختلف الجامعات للطلبة المصريين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة 2023.

وأكدت مصادر في وزارة التعليم العالي بتصريحات صحفية أن تنسيق الجامعات الأهلية سيجرى الكشف عنه لطلبة الثانوية العامة وأيضا مواعيد التقديم والالتحاق من خلال الموقع الإلكتروني.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2023

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

كلية الطب: 105 آلاف جنيه.

كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الجلالة 2023

كلية الطب: 120 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

التمريض: 31 ألف جنيه.

العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 107 آلاف جنيه.

كلية الصيدلة: 85 ألف جنيه.

هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

الفنون و التصميم: 49 ألف جنيه.

العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه.

علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

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وفي السياق ذاته، قد أكد الدكتور أشرف حسين، بصفته رئيس جامعة الملك سلمان أن يكون مجلس أمناء الجامعة قرر الزيادة لقيمة المصاريف في العام الدراسي الجديد لجميع كليات القطاع الطبي وتكون بنسبة 10% عن العام الماضي، وأما بالنسبة لكليات القطاع الإنساني لم يجرى لزيادتها عن العام الماضي.