أولياء أمور طلاب الثانوية: مصاريف الدروس الخصوصية تجاوزت 100 ألف جنيه

حرص عدد من أولياء الأمور على مصاحبة أبنائهم خلال امتحانات الثانوية العامة، وانتظارهم بالخارج لحين انتهاء الامتحان.

تقول سامية أحمد، ولي أمر، موجودة في محيط لجان مدرسة "نور المعارف" بمنطقة الوراق بالجيزة: على مدار عام كامل تجاوزت نفقات الدروس الخصوصية لابنتي 100 ألف جنيه.

وأوضحت منى سعد، ولي أمر، أن ابنتها بدأت في الحصول على الدروس الخصوصية قبل بداية العام الدراسي بشهرين أو ثلاثة أشهر، وكانت مصروفات دروسها الخصوصية تفوق 7 آلاف جنيه شهريًا.

وقالت شاهندة محمد، ولي أمر، إن الأسرة عانت على مدار عام كامل من الدروس الخصوصية وجشع المدرسين، الذين حصلوا على أضعاف الأموال التي أنفقت على مدار العام كاملًا بسبب تكثيف الحصص والدروس الخصوصية.