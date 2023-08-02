الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تبدأ من 40 ألف جنيه.. مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

بالتزامن مع اعتماد وإعلان نتيجة 3 ثانوي عام 2023، شغل بال طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم معرفة مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 عبر جوجل، للالتحاق بالكليات التي يريدون الالتحاق بها، للتشبث بحلمهم.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

تنشر «الدستور» تحت الإطار لدورها الخدمي، جميع مصاريف الجامعات الخاصة وكافة المصروفات الدراسية، ويكون منها مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في عام 2023 - 2024 وكافة الأوراق المطلوبة، من أجل التسهيل على الطلبة وأولياء أمورهم، وذلك قبل إعلان وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي عن فتح باب تنسيق القبول في الجامعات.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023-2024

وعن مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في عام 2023 - 2024 وكافة الأوراق المطلوبة للتقديم، فأوضحت الجامعة أن المصروفات كما يلي.

  • مصاريف كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: قيمة 155 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: قيمة 145 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: مبلغ 95 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:  مبلغ 50 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: مبلغ 95 ألف جنيه.
  • كلية التكنولوجيا الحيوية: قيمة 70 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: قيمة 70 ألف جنيه.
  • كلية الإدارة والاقتصاد: حوالي 55 ألف جنيه.
  • كلية تكنولوجيا المعلومات: مبلغ 75 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية اللغات والترجمة: مبلغ 55 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية العلوم الصحية التطبيقية: حوالي 50 ألف جنيه.
  • كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: مبلغ 55 ألف جنيه.
  • كلية الآثار والإرشاد السياحي: حوالي 40 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية التربية الخاصة: قيمة 40 ألف جنيه.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 - 2024

وأعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من خلال الموقع الرسمي لها، جميع الطلبات والأوراق المطلوبة من أجل الالتحاق بكلياتها من هنا.

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