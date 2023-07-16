يعتبر الاستعلام عن رسوم ومصاريف تجديد جواز السفر المصري 2023، من أكثر الأمور بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة قبل سفر أي مواطن دائمًا ما يبحث عن ذلك على مواقع البحث العالمي «جوجل».

مصاريف تجديد جواز السفر 2023 .. الخطوات والرسوم

فيعتبر جواز السفر هو المستند المعترف به عالميًا ولابد أن يتم تحديثه وتجديده بصفة مستمرة قبل الخروج بطريقة قانونية من بلد إلى أخرى.

رسوم تجديد جواز السفر 2023

وحددت مصلحة الهجرة والجوازات مصاريف ورسوم تجديد جواز السفر بمبلغ يتراوح من 500 لـ 700 جنيهًا، مع زيادة 400 جنيه للأشخاص غير الحاملين لمؤهل عالٍ، وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه.

استخراج بدل فاقد

ويجوز إجراء أي بديل أو بدل فاقد في حالة الضياع أو السرقة، بعد استنفاد عدد الأوراق، وذلك وفقًا لمصلحة الجوازات والهجرة بمنطقة العباسية.

أوراق تجديد جواز السفر 2023

وتتضمن الأوراق والمستندات المطلوبة لتجديد جواز السفر أو استخراجه من البداية لكافة الأعمار هي : -

بطاقة الرقم القومي ، شهادة الميلاد: الأفراد دون الـ16 عامًا استخدام شهادة الميلاد من أجل الإجراءات المطلوبة.

تقديم 4 صور شخصية مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء وبتاريخ حديث.

وتقديم الشهادة العسكرية من التجنيد لإثبات الموقف من التجنيد للذكور باستثناء من دون الـ19 عامًا مع ثبوت موقف التجنيد في جواز السفر السابق.

شهادة مؤهل العلمي، وثيقة الجواز أو الحالة الاجتماعية.

وتقديم جواز السفر السابق في حالة تجديده.

سحب استمارة جواز السفرمن مصلحة الجوازات.

التوجه لمكتب مراجعة الأوراق ولصق الصور.