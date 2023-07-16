أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان الدرجة الأولى والثانية

يبحث الكثير من المواطنين حول أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان للدرجة الأولى والدرجة الثانية لكل مراكز ومحافظات الصعيد، وفقًا لما نشرته وزارة النقل عبر موقعها الرسمي.

و يرصدها لكم “الدستور” في النقاط التالية :

الواسطى الدرجة الأولى 85 جنيها، والدرجة الثانية 70 جنيها .



-الفيوم الدرجة الأولى 105 جنيهات، والدرجة الثانية 75 جنيها .



-بنى سويف الدرجة الأولى 100 جنيه، والدرجة الثانية 75 جنيها .



-مغاغة الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه .



-بنى مزار الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه .



-المنيا الدرجة الأولى 155 جنيها، والدرجة الثانية 115 جنيها .



-ملوى الدرجة الأولى 170 جنيها، والدرجة الثانية 130 جنيها .



-ديروط الدرجة الأولى 170 جنيها، والدرجة الثانية 130 جنيها .



-القوصية الدرجة الأولى 180 جنيها، والدرجة الثانية 130 جنيها .



-أسيوط الدرجة الأولى 195 جنيها، والدرجة الثانية 135 جنيها .



-أبو تيج الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيها .



-صدفا الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيها .



-طما الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيها .



-طهطا الدرجة الأولى 215 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيها .



-المراغة الدرجة الأولى 215 جنيها، والدرجة الثانية 155 جنيها.



-سوهاج الدرجة الأولى 220 جنيها، والدرجة الثانية 155 جنيها .



-المنشاة الدرجة الأولى 225 جنيها، والدرجة الثانية 160 جنيها .



-جرجا الدرجة الأولى 225 جنيها ، والدرجة الثانية 160 جنيها .



-فرشوط الدرجة الأولى 245 جنيها، والدرجة الثانية 170 جنيها .



-نجع حمادى الدرجة الأولى 245 جنيها، والدرجة الثانية 170 جنيها .



-دشنا الدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 175 جنيها .



-قنا الدرجة الأولى 265 جنيه، والدرجة الثانية175 جنيه .



-قفط الدرجة الأولى 265 جنيه، والدرجة الثانية 190 جنيه .



-قوص الدرجة الأولى 270 جنيه، والدرجة الثانية 190 جنيه .



-الأقصر الدرجة الأولى 280 جنيه، والدرجة الثانية 190 جنيه .



-أسنا الدرجة الأولى 295 جنيه، والدرجة الثانية 195 جنيه .



-أدفو الدرجة الأولى 305 جنيه، والدرجة الثانية210 جنيه .



-كلابشة الدرجة الأولى 325 جنيه، والدرجة الثانية 210 جنيه .



-كوم امبو الدرجة الأولى 325 جنيه، والدرجة الثانية 210 جنيه .



-دراو الدرجة الأولى 325 جنيه ، والدرجة الثانية 215 جنيه .



-أسوان الدرجة الأولى 335 جنيه ، والدرجة الثانية 215 جنيه .