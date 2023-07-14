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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ملفوفة بكوفيرتة".. العثور على طفلة حديثة الولادة داخل أحد القطارات بالزقازيق

طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة

تسلمت شرطة النقل والمواصلات، طفلة حديثة الولادة عثر عليها أحد المواطنين داخل إحدى عربات القطار في محطة قطارات الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت نقلها إلى حضانة مستشفى الأحرار التعليمي لفحصها، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

وتلقت مباحث السكة الحديد إخطارا يفيد بعثور أحد المواطنين على طفلة رضيعة أسفل الكرسي الأمامي في العربة الرابعة من عربات القطار بمحطة الزقازيق.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفلة حديثة الولادة ولا تزل بالحبل السري، وكانت ملفوفة بكوفرتة وموضوعة داخل "كرتونة" أسفل مقعد بأحد القطارات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2594 إداري قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2023.

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