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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مسجلين حاولا تقطيع كوبري مشاه في الوايلي

مسجلين
مسجلين

أمرت نيابة الوايلي الجزئية، اليوم، بحبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بفك كوبري مشاة لسرقته، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، ومصادرة المضبوطات.

وتم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزتهما أجنة حديدية، مطرقة ، حبل، صاروخ، حال قيامهما بفك 3 قطع حديد من أحد كبارى المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلى.

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وأرشدا بمسكنهما عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة الوايلي الجزئية قطع حديد كبارى المشاة تحريات المباحث

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