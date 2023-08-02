لطلاب الثانوية العامة| قائمة مصروفات الجامعات الأهلية 2023 للكليات
يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 بالتزامن مع مرحلة التنسيق عن جميع مصروفات المدارس الأهلية فى هذا السياق ترصدها الدستور كاملة خلال السطور المقبلة:
مصاريف الجامعات الأهلية
- مصاريف جامعة أسيوط الأهلية: كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 45 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة أسيوط الأهلية: كلية الصيدلة والبحوث الدوائية 55 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة أسيوط الأهلية: كلية الطب 90 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة أسيوط الأهلية: كلية طب الأسنان 75 ألف جنيه.مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية
- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الطب البشري 85 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية: كلية طب الأسنان 80 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الهندسة 45 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الحاسبات والمعلومات 40 ألف جنيه.
مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023
- مصاريف جامعة بنها الأهلية: كلية الطب البشري 90 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة بنها الأهلية: كلية الهندسة 90 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة بنها الأهلية: كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 45 ألف جنيه .
- مصاريف جامعة بنها الأهلية: كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة بنها الأهلية: كلية الفنون البصرية والتصميم 45 ألف جنيه .
مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية 2023
- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الطب والجراحة 85 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية طب الفم والأسنان 70 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية العلاج الطبيعي 60 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الهندسة 55 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 35 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية العلوم 30 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الإعلام 30 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية التجارة 30 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الآداب 30 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية التمريض 25 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية: كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 40 ألف جنيه
مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023
- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الطب البشري 85 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية: كلية طب الأسنان 80 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الهندسة 45 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الحاسبات والمعلومات 40 ألف جنيه.
مصاريف جامعة الملك سلمان 2023
صاريف جامعة الملك سلمان: مصروفات كلية الطب البشري 105 آلاف جنيه.
- مصاريف جامعة الملك سلمان: كلية طب الأسنان 97 ألف جنيها.
- مصاريف جامعة الملك سلمان: كلية الطب البيطري 60 ألف جنيها.
- مصاريف جامعة الملك سلمان: كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة الملك سلمان: كلية علوم التمريض 31 ألف جنيها.
- مصاريف جامعة الملك سلمان: كلية الصيدلة 85 ألف جنيها.
- مصاريف جامعة الملك سلمان: كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة الملك سلمان: كلية الهندسة والحاسبات 69 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة الملك سلمان: كلية الهندسة المعمارية 69 ألف جنيه.
مصاريف جامعة الملك سلمان: كلية علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة الملك سلمان: كلية الفنون 49 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة الملك سلمان: كلية الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه، ويتم دفع المصروفات مقسومة على الترمين.
- مصاريف جامعة الملك سلمان: كلية العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.
- مصروفات الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه
- مصروفات العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه، ويتم دفع المصروفات مقسمة على ترمين.
- مصروفات كلية الدراسات القانونية 45 ألف، ويتم دفعها مقسمة على الترمين.
- مصاريف جامعة الملك سلمان: كلية الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة الملك سلمان: كلية السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.