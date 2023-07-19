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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "صناع الخير": المجتمع المدنى يجب أن يتجه إلى البحث العلمى وإنشاء الجامعات الأهلية

مصطفى زمزم
مصطفى زمزم

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تضمن حقوقاً ومكتسبات للتحالف، وهو ما يمثل قيمة مضافة كبيرة. 

 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجامعات الكبرى على الصعيد العالمي تقوم على المجتمع المدني، وبالتالي، فإن المجتمع المدني في مصر يجب أن يتجه إلى قضايا البحث العلمي وإنشاء الجمعيات الأهلية.

 

يجب الخروج من دائرة القضاء على الفقر والعمل على الإعانات والأمن الغذائي

 وتابع، أن المجتمع المدني في مصر يجب أن يتجه إلى إنشاء الجامعات الأهلية وليس الدولة فقط، لأن أكبر الجامعات والمستشفيات في العالم قائمة على أموال الجمعيات الأهلية، وبالتالي، يجب الخروج من دائرة القضاء على الفقر متعدد الأبعاد والعمل على الإعانات والأمن الغذائي إلى الوصول لاستراتيجية مختلفة، وبخاصة أن التعليم هو أساس أي تنمية وتطوير على مستوى الدول كلها، ثم مجال الصحة الذي يشهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة.

مصطفى زمزم المجتمع المدنى إنشاء الجامعات الأهلية قضايا البحث العلمي إنشاء الجمعيات الأهلية مجال الصحة قانون التحالف الوطني

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