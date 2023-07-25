الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الجلالة: مصروفات الجامعة أقل منها في العديد من الجامعات الخاصة (خاص)

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إن المصروفات الدراسية أقل من الكثير الجامعات الخاصة، وأقل أيضا من مصروفات بعض البرامج الخاصة في الجامعات الحكومية.

وأوضح رئيس الجامعة أن كثيرين يعتقدون أن جامعة الجلالة واحدة من الجامعات الخاصة خاصة، في حين  أنها جامعة أهلية غير هادفة للربح وتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الشناوي إلى أن الجامعة جامعة أهلية غير هادفة للربح، تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمقاييس عالمية.

وقال رئيس الجامعة، في تصريحات لـ "الدستور"، إن القبول بالجامعة لا يقتصر على القادرين ماديا، بل متاح أيضا عن طريق المنح التي توفرها الجامعة للمتفوقين علميا ورياضيا، وتقدم الجامعة منح لأول 300 طالب من أوائل الثانوية العامة، وأيضا منح للطلاب الدارسين في جامعة الجلالة المتفوقين علميا ورياضيا وذوي الهمم.

وتابع أن شهادات الجامعة معتمدة في مصر، أما الشهادات المشتركة ما بين الجلالة والجامعات الأخرى، كجامعة أريزونا التي وقعت معها الجلالة بروتوكول تعاون اتفاقيات في عدة مجالات فيحصل الطالب على شهادة من الجلالة، ونفس الشهادة من جامعة "أريزونا ستيت الأمريكية"، ومعترف بها على مستوى الولايات المتحدة ومستوى العالم.

وأضاف رئيس جامعة الجلالة أن أعداد الطلاب المقيدين بالجامعة فاق توقعات فريق العمل، حيث تجاوز عددهم 5 آلاف طالب خلال 3 سنوات، فقط، من بدء الدراسة في 2020 وبعد أقل من 3 سنوات لدى الجامعة أكثر من 5 آلاف طالب يدرسون في 14 مجالاً دراسيًا يضم 37 برنامجًا تعليميًا.

كما تتميز الجامعة بطرق التدريس القائمة على التعلم بالتجربة، فضلاً عن التسهيلات المقدمة للطلاب للالتحاق بسوق العمل عن طريق تمهيدهم لنظام "بارت تايم"، حيث يعمل عدد من الطلاب بالبرامج الدراسية المختلفة داخل الجامعة ويتلقون مقابل مادي عن عملهم.

مصر جامعة جامعة الجلالة الطلاب الجامعات الأهلية

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