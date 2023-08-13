رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور والطلاب بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، لمعرفة موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للدخول والتسجيل إلكترونياً، وللحصول على خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

وتزامناً مع اهتمام أولياء الأمور والطلاب بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة كل ما يخص موقع التنسيق الإلكتروني، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وشغلت اهتمام الكثير من أولياء الأمور للحصول على موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للدخول والتسجيل إلكترونياً، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى

يستطيع الأن أولياء الأمور والطلاب بكافة أنحاء محافظات مصر الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وتسجيل بيانات الطالب الذي يبحث عن نتيجة التنسيق إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني المعد لاستقبال تسجيل رغبات الطلاب من خلال هذا الرابط (من هنا).

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى

1 - في البداية يجب دخول ولي الأمر أو الطالب عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

2 - ثم يقوم المستعلم باختيار خدمات نتائج التنسيق.

3 - ثم يقوم المستعلم بتحديد الشعبة الدراسية ومحافظة إقامة الطالب.

4 - ثم يقوم الطالب بإدخال بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

5 - ثم تقوم بتسجيل رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

6 - ثم يقوم الطالب بالضغط على كلمة عرض النتيجة.

7 - وأخيراً ستظهر لك الكلية والجامعة المرشح الطالب بالدراسة بها.

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