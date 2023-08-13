الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

التنسيق
التنسيق

موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور والطلاب بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، لمعرفة موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للدخول والتسجيل إلكترونياً، وللحصول على خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

وتزامناً مع اهتمام أولياء الأمور والطلاب بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة كل ما يخص موقع التنسيق الإلكتروني، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وشغلت اهتمام الكثير من أولياء الأمور للحصول على موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للدخول والتسجيل إلكترونياً، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى

يستطيع الأن أولياء الأمور والطلاب بكافة أنحاء محافظات مصر الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وتسجيل بيانات الطالب الذي يبحث عن نتيجة التنسيق إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني المعد لاستقبال تسجيل رغبات الطلاب من خلال هذا الرابط (من هنا).

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى

1 - في البداية يجب دخول ولي الأمر أو الطالب عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).
2 - ثم يقوم المستعلم باختيار خدمات نتائج التنسيق.
3 - ثم يقوم المستعلم بتحديد الشعبة الدراسية ومحافظة إقامة الطالب.
4 - ثم يقوم الطالب بإدخال بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.
5 - ثم تقوم بتسجيل رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.
6 - ثم يقوم الطالب بالضغط على كلمة عرض النتيجة.
7 - وأخيراً ستظهر لك الكلية والجامعة المرشح الطالب بالدراسة بها.

 قد يهمك أيضا:

تفاصيل القبض على فنان فى قضية مخدرات بمطروح

 

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

 

موقع التنسيق الالكتروني نتيجة تنسيق المرحلة الأولى تنسيق المرحلة الأولى موقع التنسيق التنسيق

مواد متعلقة

موعد بدء فصل الخريف.. ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

تردد قناة ssc 1 على النايل سات وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال

في ذكرى رحيله.. أبرز ما قدمه سمير الإسكندراني خلال مشواره الغنائي والدرامي

ما بين الاعتزال والوفاة.. الزعيم عادل إمام يتصدر ترند "جوجل"

حفظ القرآن وأبدع فى الغناء.. محطات فى حياة محمد عبدالمطلب

في اليوم العالمي للعسراويين.. أبرز مشاهير مستخدمي اليد اليسرى

ارتداء الأحذية المناسبة.. كيف تحمى نفسك من خطر الإصابة بخشونة الركبة؟

أخبار فاتتك|مانى يسخر من عدم فوز "صلاح" بأمم إفريقيا.. وتفاصيل حفل أحمد سعد ببورسعيد

الأكثر قراءة

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

اتخانق مع نزيل.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل وفاة مسجون فى مركز إصلاح

3 أضعاف احتياطى "السكرى".. "الدستور" تنشر خريطة التنجيم والتمعدنات في أغنى مناطق الذهب بمصر (صور)

روايات مرعبة حول مقتل الطفلة سجدة بيد عمها (صور)

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

"الداخلية" تكشف حقيقة الاعتداء على شخص بمسجد السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى