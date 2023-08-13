الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل القبض على فنان فى قضية مخدرات بمطروح

ضبط متهم
ضبط متهم

طلبت نيابة مطروح، تحريات المباحث حول واقعة ضبط أحد الفنانين، بعد القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة.

تفاصيل الواقعة- حسب المحضر الذي تم تحريره بقسم شرطة مطروح والذي حمل رقم ١٣٨٨٦ جنح مطروح- ترجع إلى حيازة المتهم علبة سجائر “ ال إم أحمر” بداخلها سيجارة منتفخة وملفوفة يدويًا وبداخلها تبغ وقطع بنيهة اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش.

وعقب المحضر تم جرد متعلقاته الشخصية في أحد الفنادق السياحية بمطروح تبين من بين المحتويات وجود علبة سجائر أخرى بها قطع بنية لمخدر الحشيش وعقب عرضه على النيابة العامة أمرت بطلب تحريات المباحث وعرضها رفقته اليوم الأحد.

احمد فلوكس الفنان أحمد فلوكس تحريات المباحث تفاصيل الواقعة حيازة المخدرات

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تفاصيل القبض على فنان فى قضية مخدرات بمطروح

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