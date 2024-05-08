لوحات استرشادية وأماكن انتظار للمواطنين وكبار السن للتقديم على ملف التصالح (لايف)

لليوم الثاني على التوالي، زحام شديد على المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز محافظة الفيوم، للتقديم على ملف التصالح في مخالفات البناء.

لوحات استرشادية وأماكن انتظار للمواطنين وكبار السن في المراكز التكنولوجية للتقديم على ملف التصالح

وقال أيمن رشدي، مدير المركز التكنولوجي بمدينة الفيوم، لـ"الدستور"، خلال البث المباشر، إن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، قام بنشر الضوابط واللائحة الخاصة بالتصالح، وكيفية التعامل مع ملف التصالح لتسهيل الإجراءات على المواطنين ووضع بنرات في صالة المركز التكنولوجي، وخارج المركز، لتعريف المتقدم بالمستدات المطلوبة وطرق التقدم طبقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وأضاف مدير المركز التكنولوجي بمدينة الفيوم، أنه تم توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وتندات في الشارع للحماية من درجة حرارة الشمس.

وكان تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل بالمراكز التكتولوجية بشتى مدن ومراكز المحافظة، بشأن تلقى طلبات التصالح من المواطنين في بعض مخالفات البناء، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وسط التيسيرات وتذليل العقبات التى توفرها المحافظة أمام المواطنين المقبلين على التقدم بملفات التصالح.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة استعدت لتلقى طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث تمت مراجعة جميع التجهيزات الفنية والقوى البشرية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والتأكد من خدمات الإنترنت بالمراكز التكنولوجية، بجانب تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين كون ملف التصالح أحد الملفات الحيوية المهمة، التى تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، بما يساهم في ضبط المشهد العمراني ويحقق الصالح العام للدولة والمواطن على حد سواء.

وأكد المحافظ، على الجاهزية الكاملة لجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين، وتم الإعلان عن الشروط والمستندات المطلوبة من خلال اللوحات الإعلانية بواسطة "بانر" بالمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، والإعلان عن تلك الشروط أيضًا وعدد من النشرات التوعوية، على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لمحافظة الفيوم، كما تم تكليف رؤساء مجالس المدن بتوفير أماكن إنتظار للمواطنين لحين تقديم ملفات التصالح، كما تم التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، بضرورة تخصيص شباك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح.

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