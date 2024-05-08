فريق إرشادي ريفي بمديرية زراعة الفيوم لتوعية مزارعي محصول القطن

نفذ فريق الإرشادي الريفي بمديرية الزراعة بالفيوم، عدد من الأنشطة الإرشادية بمركز طامية، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصول القطن، وتوجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين فيما يتعلق بخدمة المحصول.

فريق إرشادي ريفي بمديرية الزراعة بالفيوم لمزارعي محصول القطن

وبدأ وكيل الوزارة بكلمة الترحيب بالحضور وتحدث عن التغيرات المناخية وأهمية المياه ويجب العمل على توفرها وعدم الإسراف فيها ولهذا السبب نحتاج إلى البحث عن أصناف أكثر قليلة استخدام المياه وقليلة الفترة العمرية في التربة وكل هذا المجهود والبحث يرجع للبحث العلمي ومركز البحوث الزراعية للوصول الي أصناف موفرة للمياه وقصيرة لفترة الزراعة، وجرت مناقشات مستفيضة بين المزارعين والباحثين المشاركين ضمن الفريق، من خلالها الإجابة على استفساراتهم.

من جانبها تحدثت الدكتورة أماني صيام عن أهمية محصول القطن، وأهم الآفات الأولية على المحصول، وكذلك عن أهمية فحص نبات القطن لملاحظة أي إصابات قد تصيب النباتات، وتم التركيز على أهمية ملاحظة الإصابة بالدودة القارضة والحفار، وكيفية التفريق والتمييز بين الإصابة لكل منهما.

كيفية التعرف على الإصابة وكيفية مكافحتها بطريقة دقيقة

كما تحدثت عن كيفية التعرف على الإصابة وكيفية مكافحتها بطريقة دقيقة خاصة في حالة الدودة القارضة والحفارة باستخدام الطعم السام، وكيفية عمله بالنسبة للدودة القارضة أو الحفارة.

وعرفت الدكتورة أماني صيام، بالترايكو جراما والذي يستخدم مع ظهور المستقبلات في القطن لمكافحة ديدان اللوز القرنفلية والشوكية والامريكية، مع الاشارة بأهمية قراءة المصائد وتم التنبيه والتركيز على اهمية المكافحة الحيوية باستخدام عنصر طفيل كعنصر من عناصر المكافحة الحيوية في القطن وفي كافة المحاصيل الزراعية لضمان إنتاج محصول جيد.

وذلك بحضور دكتور إبراهيم مخيمر وقاية النبات، ودكتور محمد عبدالعظيم أحمد بحوث القطن، ودكتور أحمد إبراهيم علي مدير البحوث بالفيوم، ودكتور ايهاب محمد طه، أمراض نبات، والدكتورة أماني صيام وقاية النبات، ودكتور محمد حفني يونس معهد بحوث الارشاد الزراعي منسق المحافظة، والمهندس ناصر ابو طالب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم،و نصر شعبان مدير الإدارة الزراعة مركز طامية، وأحمد محمد عبدالغني مدير المحاصيل، ومحمد بكري الإرشاد الزراعي.

فريق إرشادي ريفي بمديرية الزراعة بالفيوم

فريق إرشادي ريفي بمديرية الزراعة بالفيوم

فريق إرشادي ريفي بمديرية الزراعة بالفيوم

فريق إرشادي ريفي بمديرية الزراعة بالفيوم

فريق إرشادي ريفي بمديرية الزراعة بالفيوم

فريق إرشادي ريفي بمديرية الزراعة بالفيوم

فريق إرشادي ريفي بمديرية الزراعة بالفيوم

فريق إرشادي ريفي بمديرية الزراعة بالفيوم

فريق إرشادي ريفي بمديرية الزراعة بالفيوم