الإثنين 06 مايو 2024
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محافظات

غدًا.. بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بإطسا في الفيوم

الدكتور أحمد ثابت
الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز إطسا بالفيوم

تنطلق غدًا الثلاثاء، المنظومة الالكترونية لـ قانون التصالح فى إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن، تفعيلا  لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

ولفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، على جاهزية المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات المواطنين وتلقي ملفات التصالح.

وشدد "ثابت" علي تسهيل الإجراءات للمواطنين بما يحقق الصالح العام لجميع الأطراف للإنتهاء من ملفات التصالح المُقدمة وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في مدة زمنية قليلة، هذا فضلَا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة التي تسهم بدورها في رفع معدلات الأداء لإنجاح تطبيق هذا القانون.

وأوضح أنه تم وضع لافتات ارشادية للمواطن يشمل شرح شامل لكيفية التقدم الكترونيا على المنظومة للتصالح في مخالفات البناء، موثق بالشاشات والخطوات الفعلية اللازمة لتسجيل الطلبات ومتابعتها وكذلك المستندات المطلوبة للتقدم.

 

محافظ الفيوم: لجان عمل لملف التصالح لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين

 

ووجَّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ومسئولي الجهات ذات الصلة، بالجدية وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، طبقًا للوائح والقوانين المنظمة، موجهًا بالتنسيق بين جهات الولاية بمجالس المدن والمراكز التكنولوجية، لسرعة استيفاء المواطنين لملفات التصالح الخاصة بهم، موجهًا بتشكيل لجان بمجالس المدن من المعنيين تعمل كوحدات لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين خلال إنهاء إجراءاتهم لملفات التصالح الخاصة بهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة.

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