الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

حملات على المخابز والمطاعم والأسواق بالفيوم

ضبط مخالفات في حملات
ضبط مخالفات في حملات على المخابز والمطاعم والأسواق بالفيوم

صرح محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، بأنه في ضوء تكليفات الدكتور  أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخابز، فقد قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية لمركز سنورس، بالاشتراك مع إدارة التموين ومكاتب التموين بالقرى، بحملات للتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والمطاعم، للرقابة على الأسعار ووزن رغيف الخبز، بالإضافة إلى الرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأسفرت الحملات، أمس الإثنين، عن ضبط وتحرير (1) محضر خبز ناقص الوزن لأحد المخابز البلدية، و(5) محاضر عدم تحديد أسعار لمخابز سياحية، و(2) محضر عدم تحديد أسعار لمخابز الفينو، و(3) محاضر عدم تحديد أسعار لمطاعم، بالإضافة إلى(1) محضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص. 

تمهيد طريق سنورس/ترسا، وصيانة للإنارة العامة

كما أضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية بقرية ترسا قامت بحملة نظافة مكثفة وتمهيد لطريق سنورس/ترسا، كما قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية للمركز بأعمال صيانة لأعمدة الإنارة والكشافات بشوارع وطرق قرية جبلة، كذلك تنفيذ حملة مسائية برئاسة جمال العوامي نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، قامت بأعمال نظافة مكثفة لرفع تجمعات للقمامة والمخلفات بشوارع وطرق مدينة سنورس.

وأوضح رئيس المركز أن الحملات الصباحية والمسائية بالمدينة وجميع قرى المركز قامت برفع (297) طنا قمامة و(17) طنا أتربة.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع وفد شركة "يازاكي" اليابانية، ومختلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، موقف توصيل شبكات المرافق، لمصنع "يازاكى" لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، بمنطقة منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم، كأول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أحمد بديوي العضو المنتدب لشركة "يازاكى" مصر، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالفيوم، ووسام فرحات مدير عام إدارة الشؤون الاقتصادية بالمحافظة، والمهندس حسام ضيف الله مدير عام التشغيل بقطاع الكهرباء بالفيوم، ووفد من المهندسين الاستشاريين بشركة يازاكي، وممثلي الطرق والإتصالات وعدد من الجهات ذات الصلة.

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رئيس مركز ومدينة سنورس الفيوم حملات الرقابة على الأسواق المخابز البلدية رغيف الخبز

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