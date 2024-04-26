وفاة طفل سقط في بالوعة صرف صحي بالفيوم

لقي طفل يدعى " يوسف رمضان شعبان، 7 سنوات، مصرعه إثر سقوطه داخل بالوعة صرف صحي في أثناء لهوه في الشارع، بقرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرر محضر بالواقعة.

مصرع صبي سقط في بالوعة صرف صحي بـ الفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة الفيوم يفيد بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي، بسقوط طفل بإحدى بالوعات الصرف الصحي بقرية اللاهون بدائرة القسم، وتحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، والتي تمكنت من انتشال جثمانه ونقله لمستشفى الفيوم العام لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وحسب روايات شهود العيان، فإن طفلا يدعى “يوسف شعبان رمضان، 7 سنوات”، لقي مصرعه إثر سقوطه بشكل مفاجئ داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي المتواجدة بالقرية، مؤكدين أنهم حاولوا إنقاذه لكن دون جدوى.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم للواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تم إيداع الجثمان داخل مشرحة مستشفى الفيوم العام لحين الانتهاء من الإجراءات واستخراج تصريح الدفن.

وكانت قد دفعت فتاة (16 عامًا) حياتها ثمنًا لخلافات ثأرية بين أفراد عائلتها وعائلة ثانية، بسبب خلافات الجيرة بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة بـالفيوم، حيث قام 4 أشخاص بإشعال النيران في الفتاة داخل محل فراخ إثر عدة خلافات مع عائلة الفتاة، وجار ضبط المتهمين الـ4 واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ونقل الفتاة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة بقيام 4 أشخاص بقرية كحك بحري، التابعة لمركز الشواشنة بالفيوم، بإضرام النيران في فتاة تدعى جهاد شعبان عبد الرحمن، 16 سنة داخل محل لبيع الدواجن بقرية كحك بحري عن طريق سكب مادة البنزين عليها، ثم إشعال النيران فيها، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها.