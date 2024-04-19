السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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السيطرة على حريق بمخزن في الفيوم.. والتحريات: "انفجار بأنبوبة بوتاجاز"

السيطرة على الحريق
السيطرة على الحريق

نشب حريق هائل بمخزن كاوتش مستعمل، بقرية السنباط بدائرة مركز الفيوم،بمحافظة الفيوم، ما أسفر عن صعود كمية كبيرة من الدخان الأسود، نتيجة احتراق الكاوتش، تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، وانعدام الرؤية في الشوارع الجانبية، وتم تحرر محضر بالواقعة.

بلاغ بنشوب حريق

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من أهالي بنشوب حريق هائل في مخزن كاوتش مستعمل بقرية السنباط بدائرة مركز شرطه الفيوم.

انفجار أسطوانة بوتاجاز

وانتقلت قوة أمنية، وسيارات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق على الفور، وتبينّ اندلاع حريق هائل في مخزن كاوتش  بقرية السنباط، وذلك إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز كان بها تسريب، حيث انفجرت فور قيام أحد الأشخاص بالقاء سجائر مشتعله بداخل المخزن.

السيطرة على الحريق

وتمكن رجال الإطفاء وقوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تمتد للمنازل المجاورة للمخزن، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، كما جرى تبريد مكان الحريق منعًا لإعادة اشتعال النيران مجددًا.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

السيطرة على حريق مخزن كاوتش الفيوم انفجار أسطوانة بوتاجاز قرية السنباط اللواء ثروت المحلاوي

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