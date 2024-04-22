الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات تفتيشية على السرفيس ومواقف السيارات بالفيوم

حملات تفتيشية مكثفة
حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف السيارات لمت

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، أن وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، شنت عدة حملات تفتيشية على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز المحافظة، ومتابعة خطوط سير السيارات، للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير المحددة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة والنقل العام، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وخطوط السير المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الحملات شملت متابعة خطوط سير الفيوم/القاهرة، حيث تم سحب عدد 9 خطوط سير لمخالفة التعريفة المقررة، كما تم مراجعة خط سير أبشواي/القاهرة، وتم سحب عدد 6 خطوط سير لعدم التزام السائقين بتعريفة الأجرة المحددة، كما تابعت الحملات خطوط سير الفيوم/إطسا، وخط الفيوم/أبشواي، وخط الفيوم/يوسف الصديق، وخط الفيوم/طامية، وخط الفيوم/سنورس، وتم سحب أكثر من 15 خط سير لمخالفة التعريفة المقررة، كما تم التنبيه على سائقي السرفيس والتاكسي بضرورة الالتزام بخطوط السير المحددة، والتعريفة المقررة وعدم تقسيم الخطوط، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.  

وأكد محافظ الفيوم، على كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، باستمرار المتابعة الميدانية، والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالبًا المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، وعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168042، والخط الساخن 114.

حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس مواقف السيارات تعريفة الأجرة معاون محافظ الفيوم الفيوم

مواد متعلقة

تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهم بقتل شقيقين فى الفيوم

السيطرة على حريق بمخزن في الفيوم.. والتحريات: "انفجار بأنبوبة بوتاجاز"

السيطرة على حريق منزل بالفيوم دون إصابات

محافظ الفيوم يتفقد صوامع تخزين الغلال بطامية لمتابعة توريد محصول القمح

بدء موسم حصاد القمح بالفيوم.. وتنظيم ندوات إرشادية لحث المزارعين على التوريد

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

بسبب الألعاب النارية.. نفوق 8 روؤس ماشية جراء حريق بمزرعة فى الفيوم

ضمن "حياة كريمة".. الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 155 مدرسة بإطسا ويوسف الصديق

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

"ركبت عربيتها للآخرة".. أسرار اللحظات الأخيرة في حياة التيك توكر إسراء روكا (فيديو جراف)

خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائى.. لجنة الأرز تُقدم حلولًا مبتكرة لزيادة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

دفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال: حكم الإعدام باطل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال