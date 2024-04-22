حملات تفتيشية على السرفيس ومواقف السيارات بالفيوم

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، أن وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، شنت عدة حملات تفتيشية على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز المحافظة، ومتابعة خطوط سير السيارات، للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير المحددة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة والنقل العام، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وخطوط السير المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الحملات شملت متابعة خطوط سير الفيوم/القاهرة، حيث تم سحب عدد 9 خطوط سير لمخالفة التعريفة المقررة، كما تم مراجعة خط سير أبشواي/القاهرة، وتم سحب عدد 6 خطوط سير لعدم التزام السائقين بتعريفة الأجرة المحددة، كما تابعت الحملات خطوط سير الفيوم/إطسا، وخط الفيوم/أبشواي، وخط الفيوم/يوسف الصديق، وخط الفيوم/طامية، وخط الفيوم/سنورس، وتم سحب أكثر من 15 خط سير لمخالفة التعريفة المقررة، كما تم التنبيه على سائقي السرفيس والتاكسي بضرورة الالتزام بخطوط السير المحددة، والتعريفة المقررة وعدم تقسيم الخطوط، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأكد محافظ الفيوم، على كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، باستمرار المتابعة الميدانية، والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالبًا المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، وعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168042، والخط الساخن 114.