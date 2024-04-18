الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق منزل بالفيوم دون إصابات

حريق منزل بالفيوم
حريق منزل بالفيوم

اندلع حريق هائل في أحد المنازل مكون من 3 طوابق  بحي "قحافة" بمدينة الفيوم،  بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للمنزل تسبب في حدوث بعض الشرر الذي أدى إلى اشتعال النيران في محتويات المنزل، وسرعان ما امتدت النيران إلى باقي محتويات المنزل.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه واتخاذ اللازم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بتلقيه بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ، بنشوب حريق في منزل مكون من ثلاثة طوابق بحي"قحافة" بدائرة المركز.

السيطرة على الحريق

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، حيث جرى إخماد النيران دون وقوع أى خسائر في الأرواح البشرية، أو إصابات، وقبل أن تمتد إلى العقارات المجاورة.

وتبين من التحريات الأولية أنّ ماسًا كهربائيًا في الدائرة الكهربية بالمنزل تسبب في اشتعال الحريق، وأنّ الحريق قضاء وقدر، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

حريق منزل بالفيوم
حريق منزل بالفيوم
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