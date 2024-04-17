بدء موسم حصاد القمح بالفيوم.. وتنظيم ندوات إرشادية لحث المزارعين على التوريد

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موسم حصاد القمح المحلى لعام 2024، من داخل أحد الحقول الزراعية بزمام دار الرماد بمركز الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والمحاسب سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدد من القيادات التنفيذية، ومسئولي مديرية الزراعة بالفيوم.

بدء موسم حصاد القمح بمحافظة الفيوم

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته البالغة لمشاركة الفلاحين فرحتهم بحصاد محصول القمح، مشيرًا إلى أن يوم حصاد المحصول هو يوم عيد للمزارع المصري، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، حيث يدخل القمح فى صناعة الخبز والعديد من الصناعات الأخري، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة مما يوفر في مياة الري ويحسن الجودة ويرفع الإنتاجية المحصولية للفدان.

وأضاف المحافظ أن الدولة بكل أجهزتها تعمل للاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، لافتا إلى أن تسعير القمح محفز جدًا للمزارع، مشيرًا إلى أن مصر لديها خطة مستقبلية وسياسة ثابتة بشأن الأراضي المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ولفت محافظ الفيوم إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والري في تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم حول أفضل أساليب الزراعة والرى بما لا يضر بالمحصول ويسهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وكذا توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون حتي لا ندخل في مرحلة احتياج، مشيرًا إلى أن مديرية الزراعة وفرت للمزارعين سلالات القمح التي تتناسب مع مناخ المحافظة وتتميز بإنتاجية عالية، كما تم تزويدهم بالسماد اللازم.

وأكد المحافظ تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق بين مسئولي مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، لمنع تداول الأقماح بطرق غير رسمية، لافتا إلى اليقظة التامة من أجهزة المحافظة، حفاظا على هذا المحصول الاستراتيجى المهم فى غذاء المواطنين.

بدء موسم حصاد القمح بمحافظة الفيوم..وتنظيم العديد من الندوا

بدء موسم حصاد القمح بمحافظة الفيوم..وتنظيم العديد من الندوا

بدء موسم حصاد القمح بمحافظة الفيوم..وتنظيم العديد من الندوا

بدء موسم حصاد القمح بمحافظة الفيوم..وتنظيم العديد من الندوا

بدء موسم حصاد القمح بمحافظة الفيوم..وتنظيم العديد من الندوا