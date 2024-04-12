الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"بسبب الهزار".. تشييع جثة شاب لقى مصرعه غرقًا ببحر يوسف فى الفيوم

بعد تصريح الدفنه..
بعد تصريح الدفنه.. تشييع جثة شاب لقي مصرعه غرقًا ببحر يوسف

شيع المئات من أهالي منطقة قحافة دائرة قسم شرطة ثان الفيوم، جثمان الشاب كريم أحمد جمال، الذي لقي مصرعه غرقًا ببحر يوسف بمحافظة الفيوم، وسط حزن شديد على فراقه إلى مثواه الأخير.

"هزار" مع أحد الأصدقاء تسبب في وفاته

كانت قد تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا أثناء لهوه مع أحد أصدقائه، الذي قام بدفعه ناحية البحر فانزلقت قدمه وسقط في مياه بحر يوسف بمنطقة قحافة دائرة القسم، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد حسن أبوعقرب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، مساء أمس، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقيها بلاغًا من الأهالي بغرق شاب ببحر يوسف بمنطقة قحافة، وفور البلاغ انتقل ضباط قسم أول الفيوم رفقة قوات الإنقاذ النهري بالمحافظة وسيارة الإسعاف لموقع الحادث.

نتائج التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة، وقادها العقيد محمود هيبة مفتش المباحث والرائد هشام حسن رئيس مباحث المركز، أن الشاب يدعى "كريم أحمد جمال" 17 سنة ومقيم بمنطقة قحافة شارع الترعة، وأثناء لهوه هو وصاحبه قام صاحبه بدفعه ناحية البحر فانزلقت قدمه مسفرًا ذلك عن سقوطه داخل المياه.

فيما حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق، والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرته.

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منطقة قحافة تشييع جثة شاب الفيوم تشييع جثة شاب لقي مصرعه غرقا ببحر يوسف بالفيوم قسم شرطة الفيوم

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