الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع 4 أشخاص بينهم ثلاث أشقاء سقطوا فى بئر صرف صحى بالفيوم

مصرع أشخاص
مصرع أشخاص

لقي 4 أشخاص مصرعهم، منذ قليل، نتيجة سقوطهم في بئر صرف صحي داخل أحد المنازل بقرية سنرو التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم.

مصرع 4 أشخاص بينهم ثلاث أشقاء سقطوا في بئر صرف صحي بالفيوم 

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود وفيات.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ، ضباط المركز والحماية المدنية، وتبين من المعاينة والفحص، سقوط الأربع أثناء قيامهم  بنزح طرنش أمام المنزل.

وتبين  تعرض أحدهم لحالة اختناق نتيجة نزوله لرفع الرواسب من الطرنش، وتعرض لحالة اختناق، فنزل شقيقه في محاوله لإنقاذه فأصيب بحالة اختناق وتوفي، ما دفع شقيهما الأصغر وأحد جيرانه بمحاولة إنقاذهما  فتوفوا جميعا.
وتبين وفاة كل من "سعيد سلامة السيد " 44 عامًا، وشقيقه "محمد سلامة السيد" 35 عامًا، و"وائل سلامة السيد" 40 عامًا، ود.ر جارهم، وجميعهم مقيمون بقرية سنرو القبلية بمركز إبشواي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثث ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفيين فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرهم بقرية سنرو بالفيوم.

وكان قد أصيب 12 شخصا، منذ قليل، بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينه الفيوم بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

مصرع أشخاص
مصرع أشخاص
مصرع أشخاص
مصرع أشخاص
مصرع 4 أشخاص ثلاث أشقاء سقطوا في بئر صرف صحي بالفيوم بئر صرف صحي الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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