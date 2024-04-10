الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

بعد اختفائه 3 أيام.. العثور على جثة شاب مقتول وملقى في أرض زراعية بالفيوم

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، على جثة شاب يدعى عبد الناصر جمال  يبلغ من العمر 17 سنة مقتول وملقى في أرض زراعيه بعزبة الشبلي، التابعة للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

على الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.


تفاصيل العثور على جثة شاب مقتول في الفيوم


وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد العثور على جثة شاب مقتول وملقى بارض زراعيه بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثة ووضعها بمشرحة مستشفى اطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.


كشفت التحريات الأولية، أن الشاب  يعمل على "توك توك" وأضافت التحريات أنه جرى استدراج الشاب من قبل مجهولين، من منطقة فوز إلى الشبلى ليلًا، ثم أنزل اللصوص الشاب من التوك توك" وضربوه بآلات حادة على منطقة الرأس والظهر والبطن، وسرقوا "التوكتوك" وألقوا بجثمان الشاب  في أحد الحقول الزراعية.جرى نقل جثة الشاب  إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وأخطرت النيابة

 

تحرير محضر بالواقعة
وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

وكان قد لقي 4 أشخاص مصرعهم، منذ قليل، نتيجة سقوطهم في بئر صرف صحي داخل أحد المنازل بقرية سنرو التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم.

مصرع 4 أشخاص بينهم ثلاث أشقاء سقطوا في بئر صرف صحي بالفيوم 

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود وفيات.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ، ضباط المركز والحماية المدنية، وتبين من المعاينة والفحص، سقوط الأربع أثناء قيامهم  بنزح طرنش أمام المنزل.

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