الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على مراكز الشباب بالفيوم في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

احتفالات مراكز الشباب
احتفالات مراكز الشباب بالفيوم

واصلت مراكز الشباب بالفيوم، استقبال المواطنين للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك، فى إطار مبادرة « العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن، حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتحت قياده الدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

"العيد أحلى بمراكز شباب مصر"

وفتحت مراكز الشباب ابوابها منذ الصباح، وفتحت حدائق الطفل والملاهى وحمامات السباحة والملاعب والصالات، بالمجان وشهد اقبالا كثيف من المترددين ويستمر ذلك يوميا من الثامنه صباحا حتى منتصف الليل في اليوم الأول وعلى مدار اليوم وغدا باليوم الثالث.


جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لا سيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال فى أول أيام العيد، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

 

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احتفالات مراكز الشباب بالفيوم ثان أيام عيد الفطر العيد احلى بمراكز شباب مصر الفيوم وزارة الشباب والرياضة

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