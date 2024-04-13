السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالفيوم

إصابة 8 أشخاص
إصابة 8 أشخاص

أصيب 8 أشخاص، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، مساء اليوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة.

وتبين من التحريات أن السيارة انقلبت في نهر الطريق مما تسبب في إصابه 8 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز.

أسماء المصابين في الحادث

وحصلت  “الدستور” على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة، وهم كل من "أدهم زكريا، 22 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد صلاح الدين محمد، 33 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وطه حسن دياب، 41 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليسرى، عاشور عيد خليل، 59 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وعبد الهادي عاشور، 48 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليمني وتجمع دموي بالوجه، وعويس جمعة عيد، 51 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وقرني عيد قرني، 52 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وعبد العاطي منصور ابو النجا، 46 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وجميعهم مقيمين بمحافظة الفيوم.

ونقلت 5 سيارات إسعاف، المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 8 أشخاص حادث انقلاب انقلاب سيارة بالفيوم الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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