"رقصة كوكو".. إقبال كبير من أطفال الفيوم على شمبانزى حديقة الحيوان فى العيد (فيديو)

حَزم أهالي الفيوم أمتعتهم، في رابع أيام عيد الفطر المبارك؛ لقضاء أوقات سعيدة داخل حديقة حيوان المحافظة التي شهدت إقبالاً كبيرًا من المترددين عليها في جو من البهجة والفرحة سادت أروقة المكان.

"الدستور" كان هناك في بث حي ومباشر؛ لرصد وقائع بهجة العيد وسط الأهالي والأطفال الذين حرصوا على اللعب مع "الشمبانزي كوكو" برقصتها الشهيرة وسط تفاعل كل الحضور.

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وشهدت حديقة حيوان الفيوم، خلال أيام العيد، إقبالاً كبيرًا من الأسر على زيارة الحديقة لمشاهدة الحيوانات والطيور وإطعامها، وزيارة بيت الزواحف، والاستمتاع بالأجواء السعيدة، احتفالاً بالعيد المبارك.

د.أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، كان قد كشف عن خطة استعدادات المحافظة لعيد الفطر من خلال رفع درجة التأهب للقصوى، وإلغاء الإجازات بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، مشددًا على تكثيف الحملات على المواقف والطرق والمزارات السياحية والأسواق، والتواجد الميداني لكل القيادات التنفيذية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وقال إنه تم تكليف كل قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستقبال عيد الفطر، والتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى والجدية فى العمل واليقظة التامة، للتعامل الفوري مع أي أحداث والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين من خلال غرف العمليات بكل مركز، بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة بجميع الأنحاء أمام جموع المواطنين واستقبال الرواد للاحتفال بإجازة العيد لمشاركتهم الفرحة، موجهًا رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية والأحياء بتكثيف حملات النظافة بشوارع وميادين الفيوم، ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.