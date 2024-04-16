بسبب الألعاب النارية.. نفوق 8 روؤس ماشية جراء حريق بمزرعة فى الفيوم

شب حريق في مزرعة ماشية بقرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، إثر قيام بعض الأطفال بإلقاء ألعاب نارية، ولم تقع إصابات بشرية، وتم تحرر محضر بالواقعة.

بسبب الألعاب النارية.. نفوق 8 روؤس ماشية جراء حريق بمزرعة في الفيوم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم يفيد بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة ببلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمزرعة ماشية في قرية دمشقين بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة الفيوم وقوات الحماية المدنية وتمكنوا من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين أنه بمزرعة ملك رمضان عليوة ونتج عنه نفوق 8 رؤوس ماشية.

وبسؤال مالك الحظيرة علل نشوب الحريق بسبب قيام بعض الأطفال بإلقاء الألعاب النارية بجوار المزرعة، مما تسبب في حدوث الحريق ولم يتهم أحدا أو يشتبه في الحريق جنائيا.

وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخطار الإدارة البيطريه بمركز الفيوم، لاتخاذ شؤونها حيال الماشية النافقة.

وكان قد لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه على يد صديقه، إثر طعنه عدة طعنات بآلة حادة (سكين) في حي الصوفي بمدينة الفيوم، وذلك بسبب خلافات مالية.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الفيوم بلاغًا من مرفق إسعاف مستشفى الفيوم يفيد بوجود شاب مقتول طعنًا بحي الصوفي، وانتقلت قوة من المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن الضحية يدعى "توبة فارس" 32 عامًا، ويعمل نجارًا، وقد قُتل على يد صديقه "أحمد إبراهيم مناع" 31 عامًا، بسبب خلافات مالية، سلم "مناع" نفسه لقسم شرطة ثان الفيوم، واعترف بارتكاب الجريمة، مدعيًا أن الغضب سيطر عليه ولم يقصد القتل، وتم نقل جثة "فارس" إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.