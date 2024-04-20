محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف ضمن "حياة كريمة"

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن الانتهاء من إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف، بنطاق مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بإجمالي تكلفة 95 مليون جنيه، بواقع إنشاء وتطوير 9 نقاط إسعاف بقرى إطسا، و10 نقاط بقرى مركز يوسف الصديق.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 9 نقاط إسعاف بنطاق مركز إطسا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، شملت إحلال وتجديد نقطة إسعاف منية الحيط، وتطوير شامل لنقطتي إسعاف إطسا وتطون، وتطوير شامل لنقطة إسعاف أبو جندير، وإنشاء جديد لنقطة إسعاف الغرق، وإنشاء جديد لنقطة إسعاف منشأة عبدالمجيد، التابعة لقرية الغرق، وإنشاء جديد إسعاف منشأة محمد فهمي، التابعة لقرية البرنس، وإنشاء جديد لنقطة إسعاف قلمشاة، وأعمال إحلال وتجديد نقطة إسعاف مطول.

10 نقاط إسعاف بقرى مركز يوسف الصديق

أضاف، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد 10 نقاط إسعاف بقرى مركز يوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شملت إنشاء نقطة إسعاف قوتة التابعة لقرية قارون، وتطوير شامل لنقطة إسعاف سيدنا الخضر، وإحلال وتجديد نقطة إسعاف الطريق السياحي بقرية تونس، وأعمال التطوير الشامل لنقطة إسعاف يوسف الصديق، وإنشاء جديد لنقطة إسعاف المقراني، وإحلال وتجديد نقطتي إسعاف الشواشنة، والريان، وإنشاء جديد لنقاط إسعاف شلالات الريان، وكحك، والنزلة.

وكان قد لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى والجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوى الغربى بنطاق المحافظة.

إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف بقرى الفيوم

إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف بقرى الفيوم

إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف بقرى الفيوم

إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف بقرى الفيوم

إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف بقرى الفيوم