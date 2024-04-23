الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"راعي أغنام" ينهي حياة شاب بـ"قرن غزال" في الفيوم

اسعاف
اسعاف

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه على يد آخر إثر نشوب مشاجرة بينهما بحي الصوفي بعزبة مأمون دائرة قسم ثان الفيوم، بمحافظة الفيوم وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مقتل عشريني على يد أخر أثناء مشاجرة بالفيوم

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد حسن ابو عقرب مأمور قسم ثان الفيوم، مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلقيها بلاغًا بنشوب مشاجرة بين أشخاص ومقتل شخص.

على الفور انتقل ضباط قسم ثان الفيوم إلى موقع الحادث رفقة سيارة الإسعاف، وكشفت المعاينة الأولية أن شاب عشريني لقي مصرعه على يد أخر طعنًا بسلاح أبيض "سكين".

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث الجنائي تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة، وقيادة العقيد محمود هيبة مفتش المباحث، والرائد هشام حسن رئيس مباحث القسم، أن المجني عليه ويدعى "أيمن" ويعمل حلاق كان مستأجرا لمحل بمنزل الجاني ويدعى "خالد. أ" 46 سنة راعي أغنام، ونشبت بينهما مشاجرة بعد الفجر أثناء ذهاب الجاني لرعي أغنامه، تعدى على إثرها المجني عليه رفقة أشخاص، على الجاني بالضرب مستخدمًا عصا "شوم" وسدد له عدة ضربات، وكان الجاني بحوزته سلاح أبيض "مطواه" ماركة قرن غزال يستخدمها وقت اللزوم لكونه راعي أغنام، فاستلها من طيات ملابسه وسدد للمجني عليه طعنة نافذة أودت بحياته.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة أسباب الوفاة ومباشرة التحقيق.

مقتل عشريني مشاجرة حي الصوفي الفيوم قسم ثان الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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