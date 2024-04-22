وفاة شخص وإصابة 2 فى حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرون في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الفيوم سنورس الزراعي، بمدخل أبوعيطة، اتجاه الفيوم، بدائرة قسم شرطة سنورس بالفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة.

وفاة شخص وإصابة 2 في حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين بطريق الفيوم سنورس الزراعي، عند ميدان أبوعيطة بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث انقلاب دراجه نارية "موتوسيكل".

نتج عن ذلك، وفاة قائد الدراجة ويدعي "شعبان.م.ب" إصابة اثنين مرافقي قائد الدراجة، تم نقل المتوفى والمصابان إلى مستشفى سنورس المركزي.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق التي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرته في الفيوم.