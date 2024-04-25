أضرموا فيها النيران.. تفاصيل قتل فتاة انتقامًا من أسرتها في الفيوم

دفعت فتاة (16 عامًا) حياتها ثمنًا لخلافات ثأرية بين أفراد عائلتها وعائلة ثانية، بسبب خلافات الجيرة بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة بـالفيوم، حيث قام 4 أشخاص بإشعال النيران في الفتاة داخل محل فراخ إثر عدة خلافات مع عائلة الفتاة، وجار ضبط المتهمين الـ4 واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ونقل الفتاة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة بقيام 4 أشخاص بقرية كحك بحري، التابعة لمركز الشواشنة بالفيوم، بإضرام النيران في فتاة تدعى جهاد شعبان عبد الرحمن، 16 سنة داخل محل لبيع الدواجن بقرية كحك بحري عن طريق سكب مادة البنزين عليها، ثم إشعال النيران فيها، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها.

تم انتقال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام الفتاة بعملها داخل محل دواجن الخاص بوالدها، قام 4 أشخاص بإضرام النيران في الفتاه انتقام من اسرتها إثر خلافات سابقه بين العائلتين.

تم نقل الضحية إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم، وتم تحويلها إلى مستشفى الحروق بالقاهرة، في محاولة لإسعافها، غير أنها لفظت أنفاسها منذ قليل.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي صرحت بتسليم جثمان الفتاه لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرته،كم أمرت جهات التحقيق بسرعه ضبط المتهمين مرتكبي الواقعه.