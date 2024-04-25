الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

القبض علي 4 متهمين بإشعال النيران في فتاة بالفيوم.. والتحريات: "خلافات أسرية"

حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، من ضبط 4 متهمين  بإشعال النيران في فتاة بعد سكب البنزين عليها بقرية كحك بحري  التابعة لمركز الشواشنة في محافظة الفيوم.

تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة، بقيام 4 اشخاص، بقرية كحك بحري، التابعة لمركز الشواشنة، بمحافظة الفيوم، بإضرام النيران في فتاة تدعى " جهاد شعبان عبد الرحمن " 16 سنة، داخل محل لبيع الدواجن بقرية كحك بحري، بعد سكب البنزين عليها، ثم إشعال النيران فيها، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة  ووفاتها قبل وصول المستشفي.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الشواشنة  إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام الفتاة بعملها داخل محل دواجن الخاص بوالدها، قام 4 أشخاص  بسكب البنزين عليها وإضرام النيران فيها انتقامًا من أسرتها إثر خلافات سابقة بين العائلتين وتمكنت مباحث مركز الشواشنة من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة.


وتم نقل الضحية إلى مستشفى الفيوم العام  ومنها إلى إلى مستشفى الحروق بالقاهرة، في محاولة لإسعافها إلا أنها  لفظت أنفاسها.


تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي صرحت بتسليم جثمان الفتاة لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرته،كما أمرت جهات التحقيق  بسرعه ضبط المتهمين مرتكبي الواقعة.

مباحث الفيوم القبض علي المتهمين بإشعال النيران في فتاة الفيوم ضبط 4 متهمين بإشعال النيران اللواء ثروت المحلاوي -‏‏

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