بسبب انفجار أسطوانة غاز.. تفحم شخص وإصابة 3 فى حريق هائل بمنزل بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات خطيرة، إثر نشوب حريق هائل في منزل بعزبة منقار التابعة لقرية شكشوك على طريق البركة دائرة مركز شرطة إبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين للمستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبوطالب، مأمور مركز شرطة إبشواي، جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بنشوب حريق بمنزل بعزبة منقار دائرة المركز ووجود مصابين.



وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، لكن بعد أن تفحم جسد شخص لقي مصرعه، كما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حسام أنور، مدير مباحث المحافظة وقادها الرائد أنور المصري، رئيس مباحث المركز، أن حريق نشب بمنزل طابق واحد ومبنى بالطوب الأبيض "البلوك"، وأثناء وجود الأشخاص بالمنزل انفجرت أسطوانة الغاز المنزلي أدى ذلك إلى اشتعال النيران بالمنزل مسفرًا ذلك عن مصرع شخص وإصابة 3.



نقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وجار نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.