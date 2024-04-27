مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة محملة بالأسماك فى الفيوم

لقي شخصان مصرعهما، اليوم السبت، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بأسماك، بمصرف زراعي بقرية تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وجرى انتشال الجثتين ونقلهما لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة، وانتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين وقوع سيارة ربع نقل محملة لأسماك بمصرف زراعي بطريق إطسا الفيوم الزراعي.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من "محمود. م"، 47 عامًا، سائق، أحمد. ر، 40 عامًا، عامل، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

جرى رفع السيارة من الترعة وإزالة آثار الحادث، وإعادة فتح الطريق أمام المارة والسيارات مرة أخرى.



حرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق، والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفين لذويهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.