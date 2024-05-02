الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لون مياهها يتغير كل ساعة.. البحيرة المسحورة مقصد مهم للزوار فى الفيوم

البحيرة المسحورة
البحيرة المسحورة

البحيرة المسحورة بـ الفيوم واحدة من أهم وأشهر المعالم السياحية الشهيرة بالمحافظة، ويأتي إليها العديد لزيارتها من أجل رؤية المياه، حيث إن  لون مياهها يتغير كل ساعة.

البحيرة المسحورة.. سحر من الطبيعة بالفيوم

وقال معتز عبد الفتاح، مدير عام هيئة تنشيط السياحة بالفيوم، لـ"الدستور"، إنّ البحيرة المسحورة تقع داخل محمية وادي الريان الطبيعية بالقرب من جبل المدورة، وهي واحدة من أهم مناطق الزيارة داخل المحمية، حيث  يتغير لون مياهها على مدار اليوم بدءًا من شروق الشمس حتى غروبها، وذلك بحسب انعكاس أشعة الشمس على المياه، وتختلف ألوانها، فمنها القرمزي، والأزرق، وأزرق مخضر، وفقًا لضوء الشمس الذي يسقط عليها.

أضاف مدير عام هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الفيوم، أن البحيرة المسحورة يذهب إليها العديد يوميًا للاستمتاع بها، كرحلة اليوم الواحد، ومقصدًا رئيسيًا في جميع رحلات السفاري التي تحمل المصريين والأجانب.

وأشار إلى أن البحيرة المسحورة بالفيوم هي واحدة من 3 بحيرات مسحورات في مصر، حيث تقع في محافظة الفيوم وسط الصحراء بمنطقة وادي الحيتان بالفيوم وتحيطها الرمال الذهبية من جميع الجهات وتعتبر من أجمل المناطق الصحراوية في مصر، وتعتبر أفضل موقع للتزحلق على الكثبان الرملية على مستوى العالم، وسبق أن أقيمت فيها البطولة الدولية للتزحلق على الرمل.

الفيوم مدير عام هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الفيوم المعالم السياحية سحر من الطبيعة بالفيوم بحيرة وادي الريان

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