الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محافظات

لحق بأمه وشقيقه.. وفاة طفل في حريق منزل بالفيوم

صورة طفل من مصابي
صورة طفل من مصابي حريق منزل بالفيوم

ما زال حريق منزل عزبة منقار بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم يلتهم الكبير والصغير، حيث استيقظ أهالي العزبة على خبر محزن، عقب انتشار خبر وفاة طفل ضمن مصابي الحريق ويدعى "عدي عصمت رشاد" والبالغ من العمر 8 سنوات، ليلحق بشقيقه ووالدته متأثرًا بجراحه، ليصل عدد المتوفين بالحادث إلى 4 أشخاص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وأخطرت النيابة العامة.

وكان قد توفي “عبدالرحمن عصمت رشاد “ 30 سنة، بعد أن تفحمت جثته يوم الحريق، ولقيت في اليوم الثاني والدة الأطفال المصابين في الحادث مصرعها، كما لقيت فتاة تدعى "إيه سامح رشاد" 16 سنة، مصرعها، جراء الحريق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة إبشواي، جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بنشوب حريق بمنزل بعزبة منقار بدائرة المركز ووجود مصابين.


على الفور، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، لكن بعد أن تفحم جسد شخص يدعى "عبدالرحمن عصمت رشاد" 30 سنة، لقي مصرعه كما أصيب 3 آخرين بجروح خطيرة.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة وقادها الرائد أنور المصري رئيس مباحث المركز، أن حريق نشب بمنزل طابق واحد ومبني بالطوب الأبيض ( البلوك) وأثناء تواجد الأشخاص بالمنزل انفجرت أسطوانة الغاز المنزلي أدى ذلك إلى اشتعال النيران بالمنزل مسفرًا عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.


نقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انفجار أسطوانة غاز وفاة طفل من مصابي حريق منزل بالفيوم حريق منزل بالفيوم اللواء ثروت المحلاوي عزبة منقار بمركز ابشواي

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