الخميس 02 مايو 2024
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محافظات

محافظ الفيوم يزور كنيستين لتهنئة الأقباط بعيد القيامة (صور)

محافظ الفيوم يزور
محافظ الفيوم يزور الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية

زار د.أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية بمدينة الفيوم؛ لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، والعميد شريف عامر، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، وخالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، حيث كان فى استقبالهم، الأنبا توماس عدلي مطران الفيوم والجيزة وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب يوحنا بخيت، راعي الكنيسة الكاثوليكية، والقس سمير يونان، راعي الكنيسة الإنجيلية بالفيوم.

وقدم محافظ الفيوم تهانيه للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، مشيرًا إلى أن الحياة لا تخلو من الصعوبات والتحديات، وأن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على اجتياز هذه التحديات، بجهود وتعاون المخلصين من أبنائها.

وقال محافظ الفيوم، إن المصريين دائمًا ما يضربون أروع الأمثلة في التآلف والتآخي خلال احتفالهم بالأعياد، ويتبادلون الزيارات والتهاني، لا فرق في ذلك بين مسلم ومسيحى، مطالبًا الجميع بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه، وأن تدوم المحبة والأخوة بين أبناء الوطن.

أشار الأنصاري إلى أن مصر تشهد طفرة تنموية في مختلف المجالات، وتخطو خطوات ثابتة نحو التقدم والتنمية، مؤكدًا أن مصر تستحق منا أن نتحد ونتعاون وتتضافر جهودنا في الحفاظ عليها وعلى مكتسباتها، داعيًا المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مصر جميعًا مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. 

من جانبهم، أعرب قساوسة ورعاة الكنائس، عن بالغ شكرهم وامتنانهم لمحافظ الفيوم، وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية، على تقديم التهنئة لهم بالعيد، مؤكدين أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والسعادة بين أبناء الوطن، وأننا دائمًا ما نصلي من أجل مصر وقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة، داعين الله أن يديم على مصر وشعبها السعادة والمحبة والسلام، وأن تنتهي مشكلة إخوتنا في فلسطين في أسرع وقت.

جانب من زيارة محافظ الفيوم لكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية
جانب من زيارة محافظ الفيوم لكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية
جانب من زيارة محافظ الفيوم لكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية
جانب من زيارة محافظ الفيوم لكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية
جانب من زيارة محافظ الفيوم لكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية
جانب من زيارة محافظ الفيوم لكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية
جانب من زيارة محافظ الفيوم لكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية
جانب من زيارة محافظ الفيوم لكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية
جانب من زيارة محافظ الفيوم لكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية
جانب من زيارة محافظ الفيوم لكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية
جانب من زيارة محافظ الفيوم لكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية
جانب من زيارة محافظ الفيوم لكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية
جانب من زيارة محافظ الفيوم لكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية
جانب من زيارة محافظ الفيوم لكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية
محافظ الفيوم الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية عيد القيامة المجيد الدكتور أحمد الأنصارى مدير أمن الفيوم

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