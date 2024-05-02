الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استعدادًا لأعياد القيامة وشم النسيم.. تكثيف الحملات على منافذ بيع الأسماك واللحوم بالفيوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،  بتكثيف الحملات التفتيشية على منافذ بيع الأسماك واللحوم، وكذا المواقف والطرق والمزارات السياحية والترفيهية، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، موجهًا بإعداد خطة مشتركة لتيسير الحركة المرورية خلال أيام الأعياد، ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لتحقيق الانضباط اللازم، وتكثيف حملات النظافة على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال الاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، بجانب التأكيد على توافر كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مع استمرار متابعة قرارات خفض الأسعار بالمخابز.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات، ووكلاء وزارات الصحة، والتموين، والشباب والرياضة، ومدير عام مديرية الطب البيطري، ومسئولي جهاز حماية المستهلك، وسلامة الغذاء، والإسعاف، ومديري العموم المعنيين بديوان عام المحافظة، وممثلي عدد من الجهات ذات الصلة. 

التأكد من الجاهزية والجدية فى العمل واليقظة التامة خلال فترة الأعياد


في بداية الاجتماع، قدم محافظ الفيوم، تهنئته للأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، كما هنأ جميع الحضور بأعياد شم النسيم، مؤكدًا على مسئولي كافة القطاعات، بضرورة التأكد من الجاهزية، والجدية فى العمل، واليقظة التامة، خلال فترة الأعياد، وذلك من خلال اللجان المشكلة بكل قطاع، للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات بكل مركز بالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الطرق والمزارات السياحية والأماكن الترفيهية

وشدد  "الأنصاري" على رؤساء مجالس المدن، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الطرق والمزارات السياحية والأماكن الترفيهية، وخاصة الأماكن التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال أيام الأعياد، والمرور الدوري عليها، بهدف إحكام السيطرة بنطاق عمل كل قطاع من القطاعات، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات بأعياد شم النسيم والقيامة المجيد، موجهًا وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم بتوفير مدربي الغطس بنطاق بحيرة قارون ووادي الريان تحسبًا.

متابعة مواقف السيارات وعدم السماح باستغلال المواطنين أو زيادة تعريفة المواصلات

كما أكد محافظ الفيوم، على مسئولي المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع مسئولي الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، والإدارة العامة لمرور الفيوم، لمتابعة مواقف السيارات، وعدم السماح باستغلال المواطنين أو زيادة تعريفة المواصلات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن والقطاعات المختلفة، لوضع خطة أمنية وخدمية متكاملة، حرصًا على سلامة المواطنين والزوار، وسيولة الحركة المرورية والتخفيف من حدة التكدس، خاصة بالأماكن السياحية والمتنزهات الترفيهية.

كما وجه المحافظ، مديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، ووحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق المشترك لشن حملات مكثفة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال شم النسيم، حفاظًا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة، مشددًا على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين حول كيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة للاستهلاك، حفاظًا على سلامتهم، كما وجه مسئولي الصحة والإسعاف، بالاستعداد والجاهزية التامة، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الإستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الإستقبال على مدار الساعة، والتأكد من توافر الأمصال بالمستشفيات تحسبًا لظهور أي حالات تسمم غذائي.

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لأعياد القيامة وشم النسيم محافظ الفيوم الحملات على منافذ بيع الأسماك واللحوم خفض الأسعار بالمخابز الفيوم

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