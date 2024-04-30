سقط من أعلى سقالة فى الأردن.. وفاة شاب من الفيوم أثناء عمله

حالة من الحزن يعيشها أهالي قرية الرواشدية بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عقب تلقيهم خبر وفاة أحد أبنائها يدعى “رجب كامل عبد المقصود ” 37 عاما، والذي وافته المنية إثر سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الخامس خلال عمله في الأردن.

وقال حاتم عبدالحميد، أحد أهالي قرية الرواشدية بالفيوم لـ"الدستور"، إن الشاب رجب كامل كان يعمل في المعمار بدولة الأردن وخلال عمله سقط من أعلى سقالة بالطابق الخامس ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وأضاف حاتم أن رجب يبلغ من العمر 37 عاما ومقيم بقرية الرواشدية التابعة لمركز يوسف الصديق، ذهب للعمل في الأردن لتحسين معيشته، وخصوصا أنه لديه 4 بنات بأعمار مختلفة.

وأوضح حاتم أن الشاب المتوفى في الأردن كان على خلوق ومهذب وكان يعمل جاهدًا من أجل لقمة العيش، كما كان محبوبا بين أهالي القرية وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لدفتر عزاء حزنًا على الفقيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

تفاصيل وفاة شاب من الفيوم خلال عمله في الأردن



كانت الأجهزة الأمنية بدولة الأردن تلقت بلاغًا بسقوط أحد الشباب المصريين من أعلى سقالة بالطابق الخامس وانتقلت قوات الأمن الأردني وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن الشاب مصري الجنسية ويقيم بإحدى قرى محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى أحد المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصلت السلطات المصرية مع السلطات الليبية للانتهاء من الأوراق لنقل جثة الشاب إلى الأراضي المصرية لتسليمها لذويه ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه.