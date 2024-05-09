الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مبنقولش لحد لأ.. "أم شهاب" تتحدى ظروفها بـ"عربية كبدة" (فيديو)

أم شهاب
أم شهاب

"أم شهاب" سيدة ضربت المثل في الكفاح من أجل تربية أبنائها من الرزق الحلال، فبعد وفاة زوجها أكملت المسيرة ولم تتخلَ عن مشروعه، وقررت أن تقف على عربة الكبدة والمخ متحدية ظروف الحياة الصعبة.

نجحت "أم شهاب" وأصبحت من أشهرعربات الكبدة في باب الشعرية منذ أكثر من 40 عامًا، ورغم الصعوبات التي واجهتها، حرصت على تعليم أولادها حتى التحاقهم بكليات القمة.

 قالت "أم شهاب" من خلال لايف لـ"الدستور" عن سر المهنة: "الرزق بتاع ربنا والنفس هو سر نجاح المحل حتى الأن وأصبح من أشهر عربيات الكبدة والمخ في باب الشعرية، وأولادي بيساعدوني مع الدراسة، وبعد وفاة زوجي كانت بداية صعبة لأن كنت سيدة منزل ولكن اتعودت على العمل مع العمال".

 وأضافت أم شهاب: "بعد وفاة زوجي طورت المهنة من كبدة ومخ لأنواع كثيرة مثل الجمبري والرز الأحمر، والسندوتشات، وسر المهنة الصنايعية، والحمدلله الكل بيتراضى جوزي علمني أكل الفقير ومبنقولش لحد لا". 

https://fb.watch/rYknWPdmv-/
أم شهاب عربة كبدة كبدة ومخ الدكش باب الشعرية

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