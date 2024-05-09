الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"عم ثروت" ملك المانجا والكوكتيل في باب الشعرية منذ عام 1964 (فيديو)

عم ثروت
عم ثروت

عندما تمر من منطقة باب الشعرية أشهر الشوارع التجارية بمدينة القاهرة لابد أن يلفت نظرك بمحله القديم الذى يجلس أمام  أعتابه، ومحتفظ بملامحه القديمة منذ أكثر من خمسون عامًا، هو “عم ثروت”.

الحاج ثروت تميز في عمل العصائر والكوكتيل من عام 1976، وبدأ المحل مع والده من عام 1964 باختلاف أنواعها لأنه ورث هذه المهنة "أبا عن جد"، وهذا سر إقبال الزبائن عليه من كل مكان خاصة رواد باب الشعرية، وتتميز عصائره بالنكهة المميزة. 

وقال عم ثروت الذى تعدى سنه السبعين عاما، إنه يعمل فى هذه المهنة منذ أكثر من 50 عاما وكان يعمل في القصب على المكنة القديمة قبل الأوتوماتيك، وتطور معه الأمر وأصبح من أشهر محلات الكوكتيل والمانجو في المنطقة. 

https://fb.watch/rYsj9LOzF-/

 

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عم ثروت ثروة باب الشعربية حوادث عم ثروت ملك المانجا

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