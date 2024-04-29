أعلام مصر وفلسطين ترفرف على شاحنات القافلة السابعة لبيت الزكاة المتجهة لقطاع غزة

حمل العديد من المشاركين في إطلاق القافلة السابعة لـ بيت الزكاة والصدقات المصري، المنطلقة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تحت شعار «أغيثوا غزة»، إلى معبر رفح المصري- أعلام فلسطين، وتوالت الهتافات الداعمة للشعب الفلسطيني القابع تحت العدوان الإسرائيلي.

كما رفعت شاحنات القافلة الإغاثية السابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري المتجهة إلى معبر رفح، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، أعلام مصر وفلسطين معًا.

وتشارك في القافلة السابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري العديد من الدول، من بينها الهند، والصين، والجزائر، وتونس، والأردن، وماليزيا.

وتحمل القافلة السابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري الأطنان من المواد الغذائية، والعلاجية، والأدوية، ومياه الشرب، وغيرها من الأدوات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأهالي في قطاع غزة.

القافلة السابعة

وتتكون القافلة السابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، من 115 شاحنة، والتي تتضمن ما يزيد على 2000 طن من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية والمعيشية، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب.

وشارك في تجهيز القافلة، التي انطلقت ظهر اليوم الإثنين، وفود شعبية من أكثر من ثمانين دولة حول العالم استجابةً لنداء شيخ الأزهر لإغاثة غزة؛ حيث تأتي في إطار جسر الإغاثة الذى أطلقه بيت الزكاة والصدقات، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 34 ألفًا و488 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر، وأفادت صحة غزة بأن إجمالي المصابين ارتفع إلى 77 ألفًا و643 مصابًا، وسط أوضاع صحية متردية واستهداف مستمر للمستشفيات والمراكز الصحية.