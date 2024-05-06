الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الدنيا ربيع والجو بديع.. الحدائق العامة تستقبل احتفالات آلاف المواطنين بشم النسيم (فيديو)

شم النسيم
شم النسيم

شهدت الحدائق العامة إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم، وسط أجواء عائلية مليئة بالحب واللعب من الكبار والصغار، والتي تعتبر من الخروجات الاقتصادية في تلك المناسبات.

 

إجازات شهر مايو عام 2024

بدأت إجازة شهر مايو من يوم الجمعة الماضي وتستمر حتى اليوم الإثنين، حيث كان يوم الجمعة 3 مايو 2024 والسبت 4 مايو 2024 إجازتين أسبوعيتين، بينما الأحد 5 مايو 2024، تكون هناك إجازة بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد العمال، بينما يوم الإثنين 6 مايو 2024 يُعتبر إجازة بمناسبة شم النسيم، ثم تتوالى بعد ذلك الإجازات الأسبوعية يومي الجمعة 10 مايو والسبت 11 مايو، وكذلك يومي الجمعة 17 مايو والسبت 18 مايو والجمعة 24 مايو والسبت 25 مايو والجمعة 31 مايو جميعها إجازات أسبوعية.

احتفالات شم النسيم

احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم
الحدائق الحدائق العامة شم النسيم عيد شم النسيم اقبال

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