تركيا: المزاعم الإسرائيلية بشأن تخفيف الحظر التجاري "محض خيال"

قال وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الخميس، إن المزاعم الإسرائيلية بشأن تخفيف أنقرة حظرها التجاري مع إسرائيل "محض خيال ولا علاقة له بالواقع".

وكتب الوزير في منشور له عبر حسابه على "إكس"، أن الحظر التجاري الذي تفرضه تركيا على إسرائيل سيظل قائما حتى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية.

وجاءت التصريحات ردًا على وزير الخارجية الإسرائيلي، الذي أكد تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن موقفه السابق ورفع العديد من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل.

فصل جديد للصراع في الشرق الاوسط



واضاف أن المشاهد التي نشهدها في إسرائيل وغزة تمثل فصلاً جديداً في الصراع في الشرق الأوسط، كما أن العواقب وحجم الخسائر مدمرة بالفعل، ومن المرجح أن يعمل الهجوم الأخير ــ والحرب التي ستتبعه الآن ــ على تشكيل السياسة العالمية لسنوات قادمة.

وقال أطباء لرويترز إن الهجوم الإسرائيلي حول رفح على الطرف الجنوبي لقطاع غزة يركع أخيرا ما تبقى من النظام الطبي في غزة على ركبتيه.

وذكرت وكالة الأنباء أن الدبابات تحتشد على مشارف المدينة وأن أعداداً كبيرة من المرضى والجرحى لا يجدون أماكن للذهاب إليها وطرق آمنة للوصول إلى هناك.

انهيار النظام الصحي في غزة

ووفقا لرويترز، أدى القتال إلى إغلاق بعض المرافق الطبية الرئيسية التي كانت تخدم نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والذين لجأوا إلى رفح، كما تم إغلاق نقطتي التفتيش المؤديتين إلى جنوب غزة، مما حال دون وصول الإمدادات الأساسية مثل الوقود، على الرغم من أن إسرائيل تقول إنها أعادت فتح معبر كرم أبو سالم يوم الأربعاء وتحاول إدخال المساعدات عبره.

وأفاد التقرير، أن مستشفى النجار الرئيسي في رفح أُغلق فجأة مع اقتراب القتال، في حين توقف مستشفى الولادة الإماراتي، حيث يولد 85 طفلاً يومياً، عن استقبال المرضى.

وتابع أن إغلاق نقطة التفتيش الوحيدة أمام مصر يعني أنه لم يعد من الممكن إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة من قطاع غزة، ولم يعد بإمكان المسعفين الأجانب المتطوعين الدخول أو العودة إلى ديارهم.