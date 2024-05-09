الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال عام 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتصل إلى 864 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 990 مليـون دولار خلال عـام 2022، حيث بلغت قيمـــة الصادرات المصريــة للأردن 658 مليـون دولار خـــلال عــام 2023 مقابل 732 مليون دولار خلال عام 2022.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 206 ملايين دولار خلال عام 2023 مقابل 259 مليون دولار خلال عام 2022.

الصادرات المصرية للأردن 

تمثلت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2023 في الآتي: 

1. وقود وزيوت معدنية   بقيمة 107 مليون دولار.
2.  محضرات خضر وفواكه وأغذية بقيمة 73.4 مليون دولار.
3. خضر وفواكه بقيمة 60.6 مليون دولار.
4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 40.6 مليون دولار.
5. ملابس جاهزة بقيمة 41 مليون دولار.

أهم الواردات السلعية 

فيما تمثلت أهم المجموعات  السلعية التي  استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022 في الآتي: 

1.أسمدة بقيمة 105.6 مليون دولار.
2. منتجات الصيدلة بقيمة 21.8 مليون دولار.
3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 16 مليون دولار.
4. مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 48.6 مليون دولار.

وبلغت قيمة التحويلات الأردنية في مصر 415.3 مليون دولار خلال عام 2023 مقــابل 792.9 مليــون دولار خـــلال عام 2022، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 134 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 119مليون دولار خلال عام 2022.

وسجـــل عدد سكــان مصـر 106.3 مليون نسمة حتى الآن، بينمـــا سجـل عـدد سكان الأردن 11.3 مليون نسمة عام 2023.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الأدرن طبقــًا لتقـديـرات البعثة  900 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.

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